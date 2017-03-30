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Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

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Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, yarın açlık grevine başlıyor.

HDP Genel Merkezi, Demirtaş ile Zeydan’ın yarından itibaren açlık grevini başlayacağını açıkladı. 

Açıklamada, cezaevine koşullarına tepki gösterildi, devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda adım atılmadığı belirtildi. 

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu. Daha önce cezaevindeki bazı PKK’lı hükümlüler,  OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını öne sürüp, protesto için açlık grev başlatmıştı.

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