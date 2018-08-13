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Sektördeki set işçileri: 'Talat Bulut'u istemiyoruz'

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Sektördeki set işçileri: 'Talat Bulut'u istemiyoruz'
Sette çalışan kostüm asistanını taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut'un 'takipsizlik' kararına set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki geldi.

'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan Talat Bulut hakkındaki soruşturma tamamlanmış, soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verilmişti.

Sektörde çalışan set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden ise bu karara tepki göstererek Bulut'un dizide oynamaya devam edecek olmasını eleştirdi.

"DİZİYE DEVAM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN"

Bildiriye imza atanlar, “Tacize maruz kalan kadının başına geleni anlatması oldukça zordur; dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar! Tacizciyi ödüllendiren, mağduru cezalandıran bu açıkça adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının cesaretini kıracak, sayısız trajedilere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkeklere ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır. Kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy’dan ve dizinin yayınlandığı kanal olan FOX TV yönetiminden Talat Bulut’un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz” açıklamasını yaparak Özge Şimşek'e destek olduklarını bildirdiler.

 

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