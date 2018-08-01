Seksi Tuğba!

Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafına rekor beğeni geldi.

Tuğba Özay'ın bikinili paylaşımları Instagram'da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"GÜZELLİĞİ TEK BİR NOKTADA ARAMA"

Tuğba Özay paylaşımında şunları dile getirdi: "Güzelliği tek bir noktada arama, sadece detaya değil resmin bütününe bak. Bütüne bakarken detayı da gör elbet. Derinlere in, köklere, suyun akışını izle, doğadaki müthiş armoniyi keşfet.

Ben sadece küçük bir noktayım aslında. Noktaya değil açılan parantezlere bir bak. Paragraf başlarına bir bak hele ne anlatıyor. Güzel olan ben değilim içinde bulunduğum ortam.Yeter ki keşfet. Günaydın Türkiye merhaba yerküre."

Tuğba Özay'a "Tabiatın kızı Tuğba", "Deniz kızı", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.