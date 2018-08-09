Seksi şarkıcı lüks yatta twerk yaptı!

28 yaşındaki şarkıcı Iggy Azalea, Miami açıklarına demirlediği lüks yatta arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

Yeni albümünü geçen hafta yayınlayan şarkıcı Iggy Azalea, tatili hak ettiğini düşünüyor olsa gerek! 28 yaşındaki şarkıcı, Miami açıklarına demirlediği lüks yatta arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'deki yatta görüntülenen Azalea, keyifli halleriyle dikkat çekti. Fancy şarkısıyla ünlenen Iggy, arkadaşlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çekti, dans etti ve şarkı söyledi.

Avustralyalı şarkıcı twerk yaptığı sırada, kalça bölgesindeki selülitler dikkat çekti. Ancak vücuduyla her zaman barışık olduğunu söylemekten çekinmeyen güzel şarkıcı, bu durumu kafasına takmıyor gibi görünüyordu.

Iggy Azalea, Hip-Hop/Rap türündeki Survive the Summer adını verdiği albümünün yayınlandığını, Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla duyurmuştu.

28 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı çıplak fotoğraflardan birine, "Survive The Summer çıktı! Ahhh!" notunu düşmüştü. Iggy, fotoğraflarda elinde 2 bin dolarlık (yaklaşık 10 bin lira) fosforlu yeşil bir Prada çanta tutuyordu ve aynı renkte stilettolar giymişti.

Şarkıcının hayranları, fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutmuştu. Iggy Azalea, milyonların dinlediği şarkılarının yanı sıra verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeyi bilen bir isim.