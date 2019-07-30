SEKSİ NURGÜL!

Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla nispet yapıyor.

Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı karelerin altına, “Kaynana olunca geline nispet yapacak kadar güzel çıkmışım, hiç bikbiklenmeyin şimdi pazar pazar... Bu arada hazır kilo vermişken artık alabilirim. Siz o kiloya gelince nasıl kalabiliyonuz? Ben verir vermez gevşiyorum! ‘Amaan!’ diyorum, nasılsa geri veririm üç günlük dünya çok da şey yapmayayım” notunu düştü.