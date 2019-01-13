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Seksi Merve

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Seksi Merve
Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul'da aldığı sahnede, Acıların Kadını Bergen'i canlandırmak istediğini söyledi. Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.

Şarkıcı, gerek repertuvarı gerekse performansıyla dinlemeye gelen yüzlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. 
‘Vuracak’ parçasıyla başladığı performansında Rutkay Aziş imzalı kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Merve Özbey, güzelliğiyle göz kamaştırdı. 
Yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Merve Özbey, “Aranjerler bitti, benim okumalarım kaldı. Sesimle ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu dönemde çok grip salgını var, sesimin en iyi olduğunu hissettiğim an stüdyoya girip okumak istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır geçmeyen bir hastalığım var” dedi.
Muhabirlerin, “Son dönemde gerçekleşmiş hikayeler canlandırılıyor, size bir teklif gelse kimi canlandırmak istersiniz?” sorusuna başarılı şarkıcı, “Serenay canlandıracak galiba ama Bergen’i oynamayı çok isterdim” diyerek beyazperdeye göz kırptı.

 

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