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SEKSİ ‘JOKER’ PAYLAŞIMI!

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SEKSİ ‘JOKER’ PAYLAŞIMI!
Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

İlişkisini gözler önünde yaşamayı seven Cyrus'un bu paylaşımı hayranlarına, eski eşi Liam Hemsworth'ten sonra yoluna devam ettiğini düşündürdü. Ünlü aşıklar, son günlerin en çok konuşulan filmi Joker filtresiyle yataktaki samimi pozları ise dikkat çekti.

26 yaşındaki ünlü şarkıcı sevgilisi Cody’ye sarılmış, videonun ilerleyen saniyelerinde ise çift öpüşürken görülüyor. Videonun sonunda ise gülme krizine giren çift, mutluluklarını gözler önünde yaşamayı ihmal etmiyor.Çift önceki gün Cyrus’ın annesi Tish Cyrus ile kahvaltıda görüntülendi.

Şarkıcı Cody Simpson, Cyrus’a 12 yaşından beri aşık olduğunu itiraf etmişti. 10 yıldan uzun süredir sadece arkadaş olan çift, Cyrus’ın Liam Hemsworth’ten ve sonraki ilişkisi Kaitlynn Carter’dan sonra arkadaşlıklarını duygusal boyuta taşımaya karar verdiler. People dergisine açıklama yapan Simpson, “Çok uzun zamandır arkadaş olduğumuz için aramızda hiçbir şey olmamıştı” dedi.

Eski eşi Liam Hemsworth ise geçtiğimiz günlerde Dynasty dizisinde rol alan Maddison Brown ile el ele görüntülendi.

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