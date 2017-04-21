‘Seksi’ etiketli çocuk mayoları!

Alibaba.com sitesindeki çocuk mayolarının ‘sevimli seksi çocuk bikinileri’, ‘çocuklar için seksi mayolar’ ifadeleri ile satışa sunulması tepki topladı.

Çocukların görsellerinin altına yazılan ifadelerin pedofili olduğunun dile getirilmesi sonucu şirket görselleri ve ifadeleri kaldırdı.

Çin sahipliğinde internet üzerinden satış yapan Alibaba.com adlı e-ticaret sitesinde kıyafet, ev eşyası, ev dekorasyonu gibi birçok ürünün satışı yapılıyor. Sitenin çocuk kıyafeti satan bölümünde yer alan fotoğraflar ve fotoğrafların altına yazılan “Sevimli Kız Sıcak Sıcak Seksi bikini”, “Sevimli seksi çocuk bikini”, “Çilek monikini seksi tek parça mayo bikini”, “Seksi tek parça mayo bikini çocuk mayo” etiketlerini fark eden bazı müşteriler duruma tepki göstererek konuyu sosyal medyaya taşıdı.

“#AliBabaPedofiliSuçuİşliyor” hashtag’iyle başlatılan kampanya kısa sürede etkisini gösterdi.

Çocukların fotoğraflarıyla birlikte sunulan başlıkları siteden kaldıran şirket, “Alibaba.com Türkiye sayfasında görüntülenen bazı şirket profilleri hakkında tüm yasal süreçler başlatılmış olup, sayfalar kapatılmış, konuyla ilgili hukuki ve teknik süreç devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada sitenin katı ve sıkı ürün listeleme politikalarının olduğuna dikkat çekilerek, reşit olmayanların da dahil olduğu cinsel içerik çağrıştıran veya gösteren her türlü ürünün tanımlanmasının yasak olduğuna değinildi ve şirket politikalarını ihlal eden ürünlerin tespiti için ciddi bir gözden geçirme başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

‘Aileler kaçınmalı’

Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri ise sitedeki görsel ve ifadelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocuğun cinsel imalar içeren bir reklamda kullanılmasının pedofiliyi tetiklediğine dair yeterli kanıtlar olmamasına rağmen çocuk bedeninin reklamlarda kullanılması buna zemin hazırlar. Özellikle son zamanlarda çocuk ürünlerinin açıklamalarında yer alan “seksi, çekici” gibi ifadelerin çocukları cinsel objeler olarak gösterdiğini görüyoruz. Ürün tanıtımında çocuklara verdirilen pozların ve yüklenilen rollerin çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. . Hem reklamda yer alan hem bunu izleyen, okuyan, gören çocuklar açısından olumsuz etkileri bulunduğundan bu tip reklamların zararlı olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşıtı birini böyle bir poz ve tanıtımla gören çocuğun kimlik, benlik algısı yanlış şekillenmekte ve psikolojik olarak hazır olmadığı bir rolü üstlenmek zorunda gibi bir algıya kapılmaktadır. Aileler çocuklarını bu tip reklamlarda oynatmaktan kaçınmalı.”