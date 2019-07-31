SEKSİ EKİN

Ekin Türkmen, Çeşme'de tatil yapıyor. Güzel oyuncu günü kitap okuyarak geçirdi.

Bir ara sıcaktan bunalan Türkmen denize girerek serinledi. Ardından da şezlonguna dönerek kitap okumaya devam etti.

Çeşme'de tatiline devam eden Ekin Türkmen, önceki gün bir beach'te görüntülendi.