Bir ara sıcaktan bunalan Türkmen denize girerek serinledi. Ardından da şezlonguna dönerek kitap okumaya devam etti.
Çeşme'de tatiline devam eden Ekin Türkmen, önceki gün bir beach'te görüntülendi.
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SEKSİ EKİN
Ekin Türkmen, Çeşme'de tatil yapıyor. Güzel oyuncu günü kitap okuyarak geçirdi.
Bir ara sıcaktan bunalan Türkmen denize girerek serinledi. Ardından da şezlonguna dönerek kitap okumaya devam etti.
Etiketler: ekin türkmen, fizik, bikini, vücut
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