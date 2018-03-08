Eski futbolcu yeni oyuncu Serenay Aktaş Women’s Style Dergisi’ne konuştu.

Serenay Aktaş verdiği röportajda “Sadece seksi değilim, yerine göre sempatiğim. Seksilik ruhtan gelir” dedi.

Serenay Aktaş, futbolla tanışmasını şöyle anlatıyor: "Küçükken babam beni omzunda Galatasaray maçlarına götürürdü. Futbol ile orada tanıştım. Daha sonra mahalle aralarında futbol oynamaya başladım. Profesyonel futbol hayatıma 16 yaşında başladım. Futbol benim için bir tutkuydu, hala da öyle..."

Çok zorlandığım günler oldu tabii... Çoğunlukla tribünden gelen sesleri duymamaya çalışıyordum. Komik şeyler de oluyordu. Mesela taç kullanmaya giderken, sırf ruj sürdüm diye "Artist misin, futbolcu musun?" cümlelerine maruz kalıyordum.

Futbol için her zaman maddi ve manevi birçok fedakarlıkta bulundum. Emeklerimin karşılığını almayı bekledim, sabırlı davrandım. Ama istediğim gibi olmadı, geri dönüş alamadım. Oyunculuk ile tanışana kadar futbol, hayatımda hep ilk sırada oldu.

Oyunculuğa küçük rollerde başladığım sıralarda futbolu ve oyunculuğu bir arada yürütebiliyordum. Muhteşem Yüzyıl ile birlikte sahnelerim artınca bunun aslında olamayacağını fark ettim. Çünkü bir gün maçta ayağımı burktum. Sette sahneyi oynarken bir anda bileğime bir acı saplandı. İşte o an ikisini birlikte yürütemeyeceğimi anladım. Görsel bir iş yapıyorum sonuçta... Maçta her şey başıma gelebilirdi. Yüzüm çizilebilir ya da daha da kötüleri olabilirdi. Bu yüzden 2014'te futbolu tamamen bıraktım.