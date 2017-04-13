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Seks işçisi olduğunu itiraf eden TV sunucusu işten atıldı

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Seks işçisi olduğunu itiraf eden TV sunucusu işten atıldı
Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre, kanal yönetiminden bir kaynak, "Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız" dedi

Yerel basın da çok sayıda kişinin Nurkiç'in müstehcen konuşmaları ve kaba davranışlarından şikayetçi olduğunu aktardı.

'SEKS İŞÇİSİ OLMAKTA BİR SORUN GÖRMÜYORUM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Nurkiç de "Seks işçiliği benim diğer işim gibi.

Bunda bir sorun görmüyorum. Vücudumu hayatta kalmak ve para karşılığında insanlara yardım etmek için satıyorum" dedi.

'SEVGİLİM BENİ KORUR'

Seks işçiliğinin yasak olduğu Bosna Hersek'te ceza almaktan korkmadığını belirten Nurkic, "Beni hapse atmak isteyenler faturalarımı ödememe ve yaşamak için para kazanmamı sağlayanlar.

Politikacı bir sevgilim var, o tutuklanmama izin vermez, beni koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

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