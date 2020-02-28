ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN - (35) - AFYONKARAHİSAR
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.
UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - (24) MERSİN
Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - (23) - ANTALYA
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.
UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI (23) - KAHRAMANMARAŞ
Şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.
UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ (24) - KAYSERİ
Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.
UZMAN ÇAVUŞ GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi.
UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE
Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.
UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - 23 - OSMANİYE
Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.
UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR - 21 - TEKİRDAĞ
Şehit olan 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi.
UZMAN ONBAŞI - NİHAT KARA - KIRKLARELİ
Şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.
SÖZLEŞMELİ ER BİRHAN ER - TEKİRDAĞ
Şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ - Ali TURGUT - (39) UŞAK
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.
ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN
Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.
İSİMLERİ BELLİ OLAN DİĞER ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ İSE;
Cuma BAĞATUR - BATMAN
Ahmet ALPASLAN - İZMİR
Emre BAYSAL - MANİSA
Selman CANKARA - ADANA
Tolga Can YILMAZ - MUĞLA
Adem AKIN - TOKAT
Bayram OLGUN - KONYA
Tayfun PEKEL - İSTANBUL
Akif AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ
Emin YILDIRIM - HATAY
Mehmet ORHAN - ADIYAMAN
Osman AK - MERSİN
Mustafa BAYRAKDAR - HATAY
Muharrem ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL