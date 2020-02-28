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ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

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ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 33 askerimizin isimleri...

YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN - (35) - AFYONKARAHİSAR

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

 UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - (24) MERSİN

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - (23) - ANTALYA

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

 

UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI (23) - KAHRAMANMARAŞ

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ (24) - KAYSERİ

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.

UZMAN ÇAVUŞ GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi.

UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - 23 - OSMANİYE

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.

UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR - 21 - TEKİRDAĞ

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi.

UZMAN ONBAŞI - NİHAT KARA - KIRKLARELİ

 

Son dakika haberi... Suriye İdlibten kahreden haber: 33 şehidin isimleri belli oluyor
 
 

 

Şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

SÖZLEŞMELİ ER BİRHAN ER - TEKİRDAĞ

Şehit olan sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ - Ali TURGUT - (39) UŞAK

 

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

İSİMLERİ BELLİ OLAN DİĞER ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ İSE;

Cuma BAĞATUR - BATMAN

Ahmet ALPASLAN - İZMİR

Emre BAYSAL - MANİSA

Selman CANKARA - ADANA

Tolga Can YILMAZ - MUĞLA

Adem AKIN - TOKAT

Bayram OLGUN - KONYA

Tayfun PEKEL - İSTANBUL

Akif AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ

Emin YILDIRIM - HATAY

Mehmet ORHAN - ADIYAMAN

Osman AK - MERSİN

Mustafa BAYRAKDAR - HATAY

Muharrem ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL

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