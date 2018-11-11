Şehitlere veda...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan topçu erler İbrahim Özkur ve Memduh Çelik memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit er İbrahim Özkur'un cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle baba ocağı Muş'un Varto ilçesine getirildi. Kudbettin- Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan evli ve 1 çocuk babası şehit İbrahim Özkur'un cenazesi, Hacı Kaya Özel Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askerler, şehit Özkur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınları, şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi, Bakan Süleyman Soylu ve törene katılanların omuzlarında bir süre taşındıktan sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Leylek köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçede marangozluk yaptığı belirtilen İbrahim Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı ve eşinin de ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

Şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik’in (20) cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde defnedileceği Mardin yolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Cenazede şehidin babası Demo Çelik güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ses sanatçısı olan ağabeyi Mehmet Şanlı kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken, annesi Naife ise oğlunun tabutuna sarılıp son defa öptü. Gözyaşı döken şehidin yakınlarına askerler destek oldu. Şehidin minik bir yakını ise, asker kıyafetiyle katıldığı cenaze töreninde asker selamı verdi. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı şehitliğe defnedildi.

Siverekli olan şehit Memduh Çelik'in ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin askerliğini bitirdikten sonra memleketine gelerek evlenmeyi düşündüğü öğrenildi. Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen ve bir klibi de bulunan ses sanatçısı Mehmet Şanlı'nın kardeşi olan şehitten geriye ise ailesi ve üs bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Hakkari'den helikopterle dün Van'a getirilen askerlerden otopsileri biten Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26), topçu erler İbrahim Özkur (21) ve Menduh Çelik'in (21) cenazeleri Van Asker Hastanesi’nden alınarak ambulansla törenin yapılacağı Van Jandarma Filo Komutanlığı’na getirildi. Buradaki askeri törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri ile Muş nüfusuna kayıtlı şehit asker İbrahim Özkur'un yakınları katıldı. Şehidin bir kadın yakını da giydiği asker üniforması ile töreni izledi.

Cenazeler tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra da şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Topçu er İbrahim Özkur helikopterle memleketi Muş'a, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş uçakla memleketi Konya'ya, topçu er Menduh Çelik'in cenazesi de yine uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.