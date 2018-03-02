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Şehitlere Hakarete Soruşturma!

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Şehitlere Hakarete Soruşturma!
Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.


Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli  paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.

Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma  başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine  propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara  yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu  öğrenildi.

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