ŞEHİTLER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin (27), Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar (28) memleketlerinde gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğ

DHA'nın haberine göre; Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in şehadet haberi memleketi Erzurum'daki ailesine dün verildi.