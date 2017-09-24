  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASon dakika: İsrail, Suriye'yi vurdu

Şehit işçiyi binler uğurladı

»
Şehit işçiyi binler uğurladı
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Tekeli Üs Bölgesi'ne yönelik, Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu'yu, memleketi Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı.

Şehit Osman Soylu'nun cenazesi ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babasının evine getirildi. Burada cenazeyi babası Salih, annesi Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınması ardından şehit işçinin cenazesi ilçe merkezindeki Ağacabey Cami önüne götürüldü. Burada düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Annesi Şükran ve eşi Serap Soylu şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, Annesi tabutu öperek, "Kaldırmayın oğlumu. Onun Allah'ına kurban olurum. Benim oğlumu ellemeyin, her yerini kapatmışsınız. Osman'ım beni duyuyor musun yavrum? Sen bensiz duramazdın. Sen beni çok seviyordun kuzum" diye ağıt yaktı. Babası Salih Soylu ise metanetli şekilde taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından 2 çocuk babası şehit Osman Soylu'nun cenazesi, götürüldüğü Yeşilyurt Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şehit işçiyi binler uğurladı24 Eylül 2017 Pazar 15:03
  • Habur'da son durum!24 Eylül 2017 Pazar 14:56
  • 100 yıldan fazla süren araştırmalar sonucunda bulundu!24 Eylül 2017 Pazar 14:51
  • Telefon dolandırıcılarına 40 bin TL'lik altın ve 104 bin TL'yi kaptırdılar23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:59
  • Son dakika: Bağcılar'da polis ile şüpheli arasında çatışma23 Eylül 2017 Cumartesi 14:56
  • Hindistan, Arakanlı Müslümanlara sınırını kapattı!23 Eylül 2017 Cumartesi 14:55
  • Barzani: Sonunda ölüm de olsa hazırız23 Eylül 2017 Cumartesi 14:53
  • Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yanarak öldü23 Eylül 2017 Cumartesi 13:47
  • Korku dolu anlar! Gören yardıma koştu23 Eylül 2017 Cumartesi 13:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim