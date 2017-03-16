Şehit eşinin perişan hali yürek dağladı.

5 yıl önce göreve başlayan, 4 yıl önce Esra Yıldırım ile evlenen, 3 yaşında Efe adında oğlu bulunan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım’ın cenazesi, bu sabah yakınları tarafından Asker Hastanesi morgundan alınıp, merkez Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanın Esra Yıldırım, "Mahmudum evine böyle mi dönecektin?" diyerek gözyaşı döktü. Burada helallik alındıktan sonra şehit Yıldırım’ın cenazesi Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi yanındaki Kalemkırdı Camisi’ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, MHP İl Başkanı Fatih Ersoy, ilçe belediye başkanları, askerler, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit eşinin sözleri yürek dağladı... CHP liderinin çelengini polis koruduTürk bayrağına sarılı tabutun başında duran şehit eşi Esra Yıldırım, şehit annesi Selma Sevim Yıldırım ve şehit babası Necati Yıldırım gözyaşı döktü. Burada da tabuta kapanan Esra Yıldırım, "Mahmudum, bu ay yıldızlı bayrak tabutuna yakışmış ama bizi yalnız bıraktın. Şimdi bana kim ’Esram kahvaltımı hazırladın mı?’ diye soracak? Mahmutum, burası tam kalbi. Kalbi, vatan, bayrak ve bizim sevgimizle dolu. Bunu hissediyorum" dedi. Bu anlar cenazeye katılanların yüreğini dağladı.

Şehit eşinin sözleri yürek dağladı... CHP liderinin çelengini polis koruduAnne Selma Sevim ile şehit babası Necati Yıldırım da oğullarının hem tabutunu hem de fotoğrafını öperek, gözyaşı döktü. Şehit eşi Esra Yıldırım, daha sonra kucağına oğlu Efe’yi alıp, eşi Mahmut Yıldırım’ın tabutuna sarılıp ağladı.

Bu arada, tüm şehit cenazelerinde dev bayrak dalgalandıran ’Fevzi Baba’ lakaplı Fevzi Kurtoğlu, şehit Uzman Çavuş’un tabutunun hemen yanı başında Türk bayrağını dalgalandırıp, cenaze namazına kadar burada bekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve siyasi parti liderlerinin çelenklerinin arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin sivil bir polis tarafından korunması da dikkati çekti.

Şehit eşinin sözleri yürek dağladı... CHP liderinin çelengini polis koruduÖğle namazının ardından cenaze namazını Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, Garnizon Şehitliği’ne götürüldü. Burada tabutun üzerindeki Türk bayrağı baba Necati Yıldırım’a teslim edildi. Şehit Mahmut Yıldırım’ın cenazesi burada toprağa verildi.