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Şehit cenazesine giderken şehit oldu!

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Şehit cenazesine giderken şehit oldu!
Amanos şehidi Salih Kayan'ın törenine gitmek isteyen Fırat Ulaş şehit oldu.

Adana'da, görevli oldukları şehit cenazesine yetişmek isterken kaza geçiren yunus polisinden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Ulaş'ın kullandığı 01 A 29623 plakalı motosiklet, Fuzuli Caddesi üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, polis memuru Fırat Ulaş ve Gökhan Vuruş yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fırat Ulaş ve Gökhan Vuruş'u Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis memurlarından Fırat Ulaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memurlarının, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın, Adana'da düzenlenecek törenine giderken kaza geçirdiği belirtildi.

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