SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez birlikte kamera karşısına geçeceği Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı Star’da yayınlandı.

Yeni sezonda ekranlara "merhaba" diyecek diziler arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Sefirin Kızı dizisi yakında başlıyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Projede birçok ünli isim yer alırken Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu başrollarde... Dizi Sancar ve Nare'nin aşkını ele alırken iki aşık tam muratlarına erecekken talihsiz bir olay yaşıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Tanıtımda ise "yakında" ibaresi yer alıyor. İşte Sefirin Kızı ilk fragmanı...