Seferler iptal edildi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ!
İstanbul'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor. Ayrıca THY'nin bazı iç hat seferleri de iptal edildi.
Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri
-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri
İDO:
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO:
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)