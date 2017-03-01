Seferler iptal edildi.

İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren sis sabaha karşı etkisini iyice arttırdı. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi...

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ!

İstanbul'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor. Ayrıca THY'nin bazı iç hat seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri

-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri

İDO:

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)