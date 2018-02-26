Sefer Görev Emri Sorusuna Yanıt Verdi..!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır" dedi.

BOZDAĞ'ın NTV televizyonunda yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği cevaplardan satırbaşları şöyle:

Adalet Bakanlığı iade talebi içeren dosyayı Çekya’ya iletti.

Bugün zannedersem Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak.

Bugün, gün içinde mahkemeye çıkarılacağı ve karar verileceğine dair bilgimiz var.

SEFER GÖREV EMRİ TARTIŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde bu da var, ama şu anda buna ihtiyacımız yok.

Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor.

Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır.

Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

TSK bu harekâtı da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kabiliyetine sahiptir. Onların bizim duamıza ihtiyacı var.