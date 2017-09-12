Hollandalı yapım şirketi Endemol'a bir dava da Sedef Avcı açtı. Oyuncu batık durumda olan şirketten alacaklarını alamadığını savundu. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya dün müdahillik talebinde bulunan isimler arasında oyuncu Sedef Avcı’nın da yer aldığı öğrenildi. Avcı, avukatı aracılığıyla müdahil olduğu davada dizinin 7 bölümüne ilişkin oyunculuk bedeli olan toplam 162 bin 562 lirayı alamadığını savundu.
Sedef Avcı'nın avukatı Resul Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Sedef Avcı'nın yaşadığı sıkıntı ne ilk ne de son mağduru olacak gibi görünüyor. Pek gündeme gelmese de sektörde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bireysel gayretlerin yanı sıra sektör çalışanlarının ortak hareket etmelerinde yarar var" dedi.
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Sedef Avcı'dan 162 bin lira dava!
Hollandalı yapım şirketi Endemol'a bir dava da Sedef Avcı açtı. Oyuncu batık durumda olan şirketten alacaklarını alamadığını savundu. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya dün müdahillik talebinde bulunan isimler arasında oyuncu Sedef Avcı’nın da yer aldığı öğrenildi. Avcı, avukatı aracılığıyla müdahil olduğu davada dizinin 7 bölümüne ilişkin oyunculuk bedeli olan toplam 162 bin 562 lirayı alamadığını savundu.
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