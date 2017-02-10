Seda'yı kırmak için söylemedim

Gece kulübü Şamdan yüzünden Seda Sayan’la polemik yaşadığı iddia edilen Sezen Aksu, “Sözlerim Seda Hanım’ı üzmek için değildi” dedi.

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde altı aylık kirasını alamadığından sahibi olduğu Etiler Şamdan için tahliye kararı çıkartmıştı. İstanbul gece hayatının sembol mekanlarından olan Şamdan’ın kapısına kilit vurulurken, işletmeci Mehmet Tuna da zor durumda kalmıştı.

Karar öncesi rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Tuna’ya, Sezen Aksu’dan müjdeli haber geldi. “Mekanı Kanlıca’daki yalımda açın, para istemem” diyen Aksu, önceki gün Tuna’yı ziyaret etti.

AYRILMALARINA NEDEN OLAN OYUNCU ORTAYA ÇIKTI

Hastane çıkışında gazetecilerle sohbet eden Minik Serçe, Sayan’la polemik yaşadıklarına dair iddialara açıklık getirdi: “Hiç öyle bir şey yok. Söylediklerim Seda Hanım’ı kırmak için değildi. Kimseyi üzmek istemem. Sadece Mehmet’in kafasının takılı olduğu bir konuda onu rahatlatmak istedim, durum bu.”

Sayan ise, katıldığı bir TV programında konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu;

"Sezen'in bakmakla yükümlü olduğu 1 tane oğlundan başka kim var? Ben koca bir sülaleye bakıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. Ben bu yatırımları tüm ailemin sorumluluğu üzerimde diye yaptım. Kimin kime jest yaptığı umrumda değil. Ben bu yatırmlarım tüm ailemi geçindirebilmek adına tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Sezen hanım'ın yaptığı jest konuşuluyor. Heralde yapacak. Helal olsun. Bana bu kadar sitem edeceğinize, adamın mekanına gitseydiniz adam kirasını öderdi be!

NE ASLIŞAH NE DE CEYLAN! İŞTE BURAK'IN SON GÖZDESİ...

Tanınmış aileler sosyal medyadan yazı yazmaya utanmıyorlar mı? Adamın 8 aylık borcu o ailelerin çerez parası. Herkes kirasını ödeyip bu adam ödeyemiyorsa demek ki yanlış dost seçmiş. Ben dükkan sahibiyim. 5 yıldır yaptığım jest karşılığında bana 'enayi misin' diyen çok oldu. Orayı kiralamak için avukatımla irtibata geçen herkese 'bütün çalışanlar işe alınacak' şartını koştuğumu biliyor musunuz? Dolar kurunu 1.60'a sabitleyip 15 bin dolar kira aldım. Tam 5 yıl bunu yaptım. Etrafındakiler de bunu biliyor, yapmasınlar Allah aşkına.

Yaptım yaptım, yapmadım yapmadım... Bu olayda muhatap değilim. Ben mekanın mülk sahibiyim, işletmecisi Oğulcan. Birkaç marka var kiralamak isteyen. Cihangir'de bir yerim daha var. Kim işletiyor, nasıl işletiyor hiç gidip bakmadım bile. İkisiyle de Oğulcan ilgileniyor.

Cenk Eren'in bir sözüyle aldım. Ben karışmıyorum. Oğulcan Engin işletiyor, Oğulcan Engin ilgileniyor. Kocaman bir sülalem var. Eşekler gibi çalışıp onları kraliçeler gibi yaşatıyorum."