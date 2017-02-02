Sedat Peker'in acı günü!

Cenaze töreni bugün ikindi namazı vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak. Cenaze namazı Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecektir.
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Etiketler: Sedat Peker, Ataşehir, Mimar Sinan Camisi, Ihlamurkuyu, Hatice Reisoğlu
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