Sedat Peker Hakim Karşısına Çıkacak

Barış için akademisyenler bildirisinden sonra imza atanları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Sedat Peker yarın hakim karşısına çıkıyor.

Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in, "Barış İçin Akademisyenler" bildirisinin yayımlanmasının ardından internet sitesinden "Sözde Aydınlar Çanlar İlk Önce Sizin İçin Çalacak" başlıklı bir yazısı çok konuşulmuştu.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Peker yarın saat 10:00'da İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada yargılanmaya başlanacak.

Sedat Peker hakkında hem Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli kurumlar, hem de imzacı akademisyenlerin yaptığı suç duyurusu sonucunda dava açılmıştı.