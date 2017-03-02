Sedat Ergin ile ilgili yeni gelişme!

Sedat Ergin Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini dün Fikret Bila'ya devretmişti.



Sedat Ergin'e Hürriyet'te köşe yazarlığı dışında ek görev!

MedyaRadar'da yer alan habere göre Hürriyet’te genel yayın yönetmenliğini Fikret Bila’ya devreden Sedat Ergin, yazarlık dışında gazete ile beraber haftalık olarak çıkan ‘Kitap-Sanat dergisi’nin editörlüğü görevini yapacak.

Ergin, Hürriyet bünyesinde haftalık olarak yayınına başlanan ‘Kitap-Sanat dergisi’ için kaleme aldığı yazıda “Şu an meslek hayatımda kaleme almaktan en çok mutluluk duyduğum yazılardan birine başlamış bulunuyorum” demişti.

Ergin’in 3 Şubat 2017'de Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyleydi:

"Şu an meslek hayatımda kaleme almaktan en çok mutluluk duyduğum yazılardan birine başlamış bulunuyorum.

Heyecanlıyım. İçimde bir işi aşkla yapmış olmanın verdiği bir kıpırtı var.

Mutluluğumun gerisinde yöneticisi olduğum gazetenin ilk kez vereceği haftalık bir kitap-sanat dergisinin haberini okurlarımıza duyuruyor olmanın sevinci yatıyor.

Hürriyet, bundan böyle her cuma günü ilk bölümünde yeni kitapları, edebiyat dünyasının en son eserlerini tanıtan, değerlendiren; ikinci bölümünde ise müzikten baleye, resme ve heykele, fotoğrafçılıktan mimariye kadar sanatın, yaratıcılığın her alanına uzanan bir eki ana gazeteyle birlikte ücretsiz olarak sizlere sunacak.

Hürriyet Kitap-Sanat, bu yönüyle Türk basınında çok uzun bir süre için bir ilk oluşturuyor. Sektörünün lideri konumundaki ana akım büyük bir gazetenin magazin, seyahat ve hafta sonu eklerinin yanı sıra okurlarına düzenli olarak bir kültür dergisi de vermesi önemli bir adımı gösteriyor.

Aslında bazı gazetelerimizin haftalık ya da aylık kitap eki vermeleri geleneği eskiden beri sürüyor. Nitekim Hürriyet de son iki buçuk yıldır cuma günleri yalnızca üç büyük kentimizde ‘Radikal Kitap’ ekini vermekte, ancak bu ek ulusal düzeyde dağıtılmamaktaydı. Yeni derginin özelliği hem ulusal düzeyde Türkiye’nin her noktasında dağıtılması, hem de içerik olarak kitap eki kimliğinin yanı sıra sanatın her alanını kapsayacak bir zenginlik, çeşitlilik taşıyacak olması.

Bu heyecanı bizimle paylaşan, yıllardır sanat alanına değerli katkılarda bulunan iş dünyası temsilcileri ve kültür kurumlarına destekleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Onları bu kültür hizmetinde paydaşlarımız olarak görüyoruz.

Sanatçılarımızla toplum arasında köprü olacak

Hürriyet Kitap-Sanat’la okurlarımıza, Türk toplumuna önemli bir hizmette bulunduğumuza inanıyoruz. Basında her zaman yeniliklere imza atmış, öncü rol oynamış bir gazete olarak bu yönümüzü bu kez bir kitap-sanat dergisi vererek sergilemiş oluyoruz. Bunu yaparken okurlarımızı biraz da şaşırtmak istiyoruz.

Ülkenin gündemine bağlı olarak kaçınılmaz bir şekilde sıkça kriz haberlerini manşetlerine taşımak zorunda kalan basın cephesinde pekâlâ kriz haberleri dışında iyi, güzel şeyler de olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz.

Bunu yaparken Türkiye’de sanatın bütün alanlarında eser veren sanat insanlarına ve edebiyatçılarımıza sahip çıkmayı, onları teşvik etmeyi, toplumda her yaştan, her kesimden insanla buluşturmayı hedefliyoruz. Hürriyet’in kâğıttaki ve dijital sitesindeki erişim gücünü dikkate aldığımızda, bu derginin sanatçılarımızla toplumun geniş bir kesimi arasında önemli bir köprü işlevi üstleneceğini söylemek doğru olur.

Son dönemde birbiri ardına gelen terör saldırıları, ekonominin türbülansa girmesi ve referandum sürecinin tırmandırdığı kutuplaşmanın iç içe geçmesi, olumsuz bir iklimin ülkemizin üzerini kaplamasına yol açtı. Bu ruh halini de sanatla, kültürle aşacağımıza inanıyoruz.

Evet, bu dönemde kitap-sanat dergisi veriyoruz. Yılgınlığa teslim olmayacağız.

Daha çok müzik dinleyeceğiz. Daha çok şiir okuyacağız. Daha çok roman bitireceğiz. Zaman buldukça galerilerimize giderek ressamlarımızın dünyasında daha çok gezineceğiz. Konser salonları, tiyatro salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturacağız.

Çünkü Türkiye’nin gücünün en önemli kaynaklarından biri sanatçılarımızın yaratıcılıklarında yatıyor. Kitap-sanat dergimiz bu yaratıcı enerjinin daha da güçlü bir şekilde seferber olmasına ve toplumla buluşmasına bir nebze katkıda bulunursa, bundan büyük kıvanç duyacağız."