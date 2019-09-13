SEDANUR'UN İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ!

Kars’ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar birbirlerine şok suçlamalar yöneltti.

Tv100.com'un haberine göre; Kars’ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili davada 2. duruşma yapıldı. Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada küçük kızı alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat’ta görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklardan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk olarak sanıklardan Ahmet Bilen’in annesi Dilber Bilen ve yeğeni Ercan Bilen tanık olarak katıldı.