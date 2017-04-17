Ancak çift kısa bir süre önce yollarını ayırdı. Seven, “Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı. O bir para avcısı” diyerek Tosun'u terk ettiğini açıkladı.HT Magazin'den Aytekin Teker'in haberine göre, Seda Tosun'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalan. Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum.En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Sürekli tehdit ediyordu. Bana göre biri olmadığını anlayınca ayrılma kararı aldım."
"Hatta en son dün gece aradı. Ayrıca para konusu aramızda hiç geçmedi. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Hep oyuncu sevgilisinin olmasını istediğini söylemişti.Şu anda üstümden prim yapmaya çalışıyor. Ayrılacağımı söylediğim zaman, gözümün önünde kendini doğradı. Vücudunun her yeri kesik. Bu durumu gördükten sonra çok sarsıldım ve ayrıldım."
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Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
Ancak çift kısa bir süre önce yollarını ayırdı. Seven, “Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasını ben ödüyordum. İlişkimiz maddiyata dayalıydı. O bir para avcısı” diyerek Tosun'u terk ettiğini açıkladı.HT Magazin'den Aytekin Teker'in haberine göre, Seda Tosun'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalan. Onu terk ettiğim için çok kızgın. Günlerdir arıyor cevap vermiyorum.En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadım. Bundan bahsediyormuş demek ki. İlişkimiz 2 ay kadar bile sürmedi. Sürekli tehdit ediyordu. Bana göre biri olmadığını anlayınca ayrılma kararı aldım."
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