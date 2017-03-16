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Seda Tosun'dan dayak iddiasına yanıt!

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Seda Tosun'dan dayak iddiasına yanıt!
'Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun, eski sevgilisi Cenk Kangöz'den şiddet gördüğü dedikodularına son noktayı koydu.

Seda Tosun ile  5 yıllık sevgilisi Cenk Kangöz'ün ayrılık nedeninin kıskançlık kavgası olduğu öne sürüldü. Kavga sonrası Tosun'un camları kırıp içki şişelerini fırlattığı, bunun üzerine kendine hakim olamayan Kangöz'ün sevgilisini dövdüğü iddia edildi.

Habertürk'e yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayan Tosun, "Yalan bir haber. Cenk arkadaşım, hala görüşüyoruz. Karşılaştık mı selamlaşıyoruz. Aramızda böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık bir aydır galerici Gökhan Seven ile aşk yaşıyor.

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