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SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?

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SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?
Seda Sevin ve Kaya Çilingiroğlu 2 senelik ilişkilerine geçen ay nokta koymuştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2. Sayfa" programının haberine göre çifti ayrılığa götüren süreçte yaşadıkları kavganın ayrıntıları ortaya çıktı.
Seda Sevin'in kardeşi ve annesinin baktığı köpeklere annesinin rahatsızlanması üzerine Seda Sevin bakmaya başladı.
Seda Sevin'in 5 köpeğin bakımı için uzun zaman harcaması sevgilisi Kaya Çilingiroğlu'nu kızdırdı ve çifti ayrılığa götüren tartışma böylece başlamış oldu.
Programın verdiği bilgiye göre Kaya Çilingiroğlu'na bu köpek tartışması soruldu ve ünlü isim doğrulayarak "Bunu nereden duydunuz? Kaynağınız kim? sorusunu yöneltti.

 

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