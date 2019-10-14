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SEDA SAYAN’IN EHLİYETİNE POLİS EL KOYDU!

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SEDA SAYAN’IN EHLİYETİNE POLİS EL KOYDU!
Yemekteyiz’in yanı sıra geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye’nin jüri üyeliğine de başlayan Seda Sayan, önceki gece fazla alkol tüketiminden dolayı ehliyetini kaptırdı.

Seda Sayan bu sefer farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Son dönemlerde Tv8'deki işleriyle adından söz ettiren ünlü isim, trafik polisinin kontrolüne takılınca alkollü olduğu ortaya çıktı.

TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan’ın olayın ardından “Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım” demesi ise herkesi şaşırttı.

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