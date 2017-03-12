Seda Sayan, Erkan Çelik'le altı yıllık birlikteliğini bitirdi. Herkesin merak ettiği ayrılık nedeni kulislerde konuşulanlara göre Sayan’ın oğlu Oğulcan... Oğulcan Engin annesinin resmi nikah kıymasına karşı çıkınca çift ayrılmış.
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Seda Sayan'ın ani ayrılığında bomba iddia!
Seda Sayan'ın Erkan Çelik'le olan 6 yıllık birlikteliği, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yüzünden bitti.
Etiketler: Seda Sayan
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