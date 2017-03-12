Seda Sayan'ın ani ayrılığında bomba iddia!

Seda Sayan'ın Erkan Çelik'le olan 6 yıllık birlikteliği, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yüzünden bitti.

Seda Sayan, Erkan Çelik'le altı yıllık birlikteliğini bitirdi. Herkesin merak ettiği ayrılık nedeni kulislerde konuşulanlara göre Sayan’ın oğlu Oğulcan... Oğulcan Engin annesinin resmi nikah kıymasına karşı çıkınca çift ayrılmış.