Seda Sayan'dan iddialara yanıt

Biten ilişkinin ardından ortaya atılan iddialar Seda Sayan'ı kızdırdı.

Seda Sayan ani bir kararla 6 yıllık sevgilisi Erkan Çelikten ayrılmış, çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından dahi silmişti.

Sürpriz ayrılığın ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Önce ayrılık sebebinin Oğulcan ile Erkan Çelik arasındaki anlaşmazlık olduğu konuşuldu, sonrasında ise Çelik'in evlilik konusundaki ısrarının ilişkiyi çıkmaza soktuğu gündeme geldi.Son günlerde ayyuka çıkan bir dedikodu da; Erkan Çelik'in Seda Sayan'da bazı malları kendi üzerine devretmesini istediği, yönündeydi.

Seda Sayan, hakkındaki haberlere Duymayan Kalmasın programında son noktayı koydu.“Aşkı tükettik ve ben Erkan’a hiçbir zaman balık vermedim, balık tutmayı öğrettim. Erkan hayatımda gördüğüm en çalışkan adamdır. Hiçbir şeye tenezzül etmediğini tüm ailem ve etrafım çok iyi bilir. Bu iddiaya çok üzüldüm. Erkan Çelik kumaşı çok doğru bir adamdır. Oğulcan’la ilgili çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğu gibi Erkan’ın kendi üzerine mal istemesi de o kadar asılsızdır. İkimiz de sanırım bu konudda kobuşmadığımız için bu kalitede ayrılmak bazı kişilerin işine gelmemiş. Mal mülk peşinde olan adam böyle efeler gibi alıp başını gidip dimdik durmaz. Asla mal mülk peşinde olmaması benim ona aşık olmama neden olmuştur.”