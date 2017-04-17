Vatan'dan Umut Ünver'in haberine göre oğlu Oğulcan Engin ile buluşmaya gittiklerini söyleyen Sayan, Sezen Aksu ile kırgın oldukları konusuna açıklık getirdi.
Sezen Aksu’ya özür mesajı değil, yanlış anlaşılma mesajı attığını belirten Sayan, “Sezen’le benim aramda bir kırgınlık, küskünlük olmaz. Aramızda özürlük bir durum yok” dedi.
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Seda Sayan: "Sezen’le küs değiliz"
Sevgilisi Erkan Çelik’le olan ilişkisine son veren Seda Sayan önceki gün Akmerkez’deydi.
Vatan'dan Umut Ünver'in haberine göre oğlu Oğulcan Engin ile buluşmaya gittiklerini söyleyen Sayan, Sezen Aksu ile kırgın oldukları konusuna açıklık getirdi.
Etiketler: SEDA SAYAN, SEZEN AKSU
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