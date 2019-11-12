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SEDA SAYAN, SEZEN AKSU’NUN DİZLERİNDE YATTI!

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SEDA SAYAN, SEZEN AKSU’NUN DİZLERİNDE YATTI!
Şimdilerde O Ses Türkiye adlı programda jüri koltuğunda oturan Seda Sayan, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Yeni albüm hazırlığı içinde olan Seda Sayan, yakın arkadaşı Sezen Aksu’nun da bir şarkısını seslendirecek. Sezen Aksu’nun evine giden Seda Sayan, yeni şarkısının ipucunu verdi. Sayan, Sezen Aksu’nun dizine yattığı bir kareyi Instagram hesabından “Şarkıyı okuttu şu an çok mutlu dinliyor ben de dizine yatarım” notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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