SEDA SAYAN İLE ALEYNA TİLKİ KURTLARINI DÖKTÜ!

Aleyna Tilki ve Seda Sayan, Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin 8. yıl dönümünde karşılıklı göbek attılar..

Şu an evli olmayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti beraberliklerinin 8’inci yılını dostlarıyla birlikte kutladı. Kutlamaya katılan Seda Sayan’la Aleyna Tilki karşılıklı göbek atarak adeta kurtlarını döktü. Abla kardeşin göbek atmalarına Fatih Ürek’te katılarak eşlik etti.