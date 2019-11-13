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SEDA SAYAN İÇİNİ SEZEN’E DÖKTÜ!

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SEDA SAYAN İÇİNİ SEZEN’E DÖKTÜ!
Seda Sayan'ın, ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile paylaştığı fotoğrafı dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından başarılı şarkıcı Sezen Aksu’nun dizine yatarak samimi bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

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"ÇOK MUTLU"

Seda Sayan, paylaşımının altına "Şarkıyı okuttu, şu an çok mutlu dinliyor. Ben de dizine yatarım." notunu düştü. Bu not, Seda Sayan'ın Sezen Aksu şarkısı seslendireceğine yorumlandı.

YORUM YAĞDI

Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. "Muhteşem ötesi. Çok yakında Seda Sayan'dan slow bir şarkı geliyor.", "Seven Üzülür'den sonra bir Sezen şarkısı daha ortalığı yıkıp geçeceksin.", "Seda abla ne olur, lütfen bu şarkıya çok güzel bir klip çek, sıradan olmasın." gibi yorumlar dikkat çekti.

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