Seda Sayan Galerici Sevgilisini Neden Terk Etti?

Yıllardır tanırım… Seda’nın sevgilisi seçimi gerçekten mantıklı. Hiçbir zaman evli biriyle ‘aşk’ yaşamadı.

Düzgün, toplumda sevilen kişilerle aşk ve evlilik gerçekleştirdi. Son dönemlerde Seda Sayan’ın adı galerici Murat Karabova ile gündeme gelmişti. Bir iki yerde yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyen bu iki sevgili, ileride evlenmeyi düşünürken bir anda Seda Sayan sessiz sedasız galerici sevgilisinden ayrıldı.

Kulağıma gelen dedikodulara göre galerici sevgilisi Karabova’nın, üçüncü sınıf mankenlerle aşk yaşadığını öğrenciği için Seda, “Senden ne köy olur, ne de kasaba.” Diyerek terk ettiğini duydum. Seda’nın ismini açıklamak isteyemen yakın dostuna göre, “Murat’ın hangi manken ile çıktığını, mankenin ismini ben biliyorum ama bunları söylemek istemedim. Hatta telefon görüşmesi yapmama rağmen bu manken arkadaş bana ‘Lütfen adımı yazmayın. Ben de adamın gönül eğlendirdiğini duyunca terk ettim.’ Diye rica ettiği için yazmadım. Bu manken kızımız bir başkasıyla beni arayarak tehdit bile etti.” Dedi.

Korkmuş Bu kızımız

Bu mankenle gece görüşüp, yazmayacağımı söylememe rağmen korkup bir başka erkek arkadaşı vasıtasıyla beni tehdit ederek, yazmayacağımı zannetti. Ben yine de yazmadım. Çünkü bu kızımızın bir ailesi var ve hata yapmış olabilir, dedim. Yazmayarak ondan korktuğumu zannedebilir ama biz yıllarca kimlerden tehdit mesajları almadık ki? Dürüst gazetecilik yaptıktan sonra Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Tabii ki galerici kardeşimizin zamparalık yapıp yapmadığını da bilmiyorum ama dedikodular buna işaret ettiği için bu durum Seda Sayan’ın kulağına da gitti tabii ki ve Seda Sayan başlamadan bu aşkı bitirdi.

Bayiler Toplantısına Çağırdığı Ünlülere Asılan Patron Kim?

İddialara göre seramik dünyasının ünlü firmalarından birinin sahibi evli patron, şirketinin bayi toplantılarına davet ettiği sanatçılara daha sonra asıldığı için birçok sanatçı bu patronun çağırdığı işlere haliyle gitmez olmuş. İddialara göre Ak Parti’ye yakınlığınıyla da bilinen bu patron, yaptığı ‘aşk’ kaçamakları dahil şirketinin üst kademelerindeki yöneticileri bile kızdırıyormuş. Eee, yakında kokusu elbet çıkacak, benden söylemesi…