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Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum

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Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum
'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyesi Seda Sayan, katıldığı bir televizyon programında oğlu Oğulcan Engin hakkında açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. 

Sayan, oğlunun fakir bir kızla evlenmesini istediğini söyleyerek izleyenleri şaşırttı. Oğulcan’ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi.

Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, "Oğulcan’a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum" diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.

Dün akşam ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Annem evlenmemi istiyor da tabii ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. ‘Aşık olduğun biriyle evlen’ diyor. Sonra ‘fakir biriyle evlen’ diyor. ‘Fakir’ dediği durumu olmayan hani her şeyi benle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim"

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