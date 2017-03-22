Seda, kim ile başrol oynayacak?

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen yeni filmi 'Arif v 216’ için Seda Bakan’la anlaştı. Cem Yılmaz, bu işbirliğini Instagram hesabına yüklediği fotoğrafla duyurdu.

Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına son sürat devam ediyor. 2004 yılında “G.O.R.A.”yı izleyiciyle buluşturan, ardından devam filmi “A.R.O.G.”u çeken ünlü komedyen, maceraya “Arif v 216” ile devam edecek.

Yeni filminde Arif ile “G.O.R.A.”da tanıştığı insansı robot 216’nın maceralarını beyazperdeye taşıyacak olan Cem Yılmaz, oyuncu kadrosuna Seda Bakan’ı da ekledi. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği “Arif v 216”yla ilgili bu gelişme, dün Yılmaz tarafından sosyal medyada duyuruldu. Ünlü komedyen, Bakan ile verdiği pozu “Seda V Ben” notuyla Instagram’a yükledi.

216 rolünde yine Ozan

Güven’in olacağı filmin çekimleri mayıs ayında başlayacak. Kadro oluşturmak için ekibiyle fikir alışverişlerine devam eden Cem Yılmaz, üzerinde durduğu isimleri şimdilik sır gibi saklıyor.