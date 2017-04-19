Seda Güven, Onur Tuna'yı ihanet yüzünden mi terk etti?

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Seda Güven'le Onur Tuna'nın evliliğe giden ilişkisi son buldu. Daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan ikili, bu kez dönüşü olmayan bir yola girdi.

2015’te evlendiği Keremcem’le 9 ay sonra boşanan Seda Güven, ayrılığın hemen ardından meslektaşı Onur Tuna’yla aşk yaşamaya başladı. Keremcem’e ihanet ettiği konuşulan Güven’in Tuna’dan ayrılma sebebi de yakışıklı oyuncunun bir güzelle yakınlaşması.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Seda Güven'le Onur Tuna'nın evliliğe giden ilişkisi son buldu. Daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan ikili, bu kez dönüşü olmayan bir yola girdi. 2014 yılında Keremcem'le nikah masasına oturan güzel oyuncu, 9 aylık evliliğini bitirir bitirmez Tuna'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. O dönem Güven'le Tuna'nın ilişkisinin bu kadar kısa sürede başlaması, "Keremcem'e ihanet mi?" dedirtmişti.

Hızlı başlayan aşk uzun soluklu olsa da oyuncu çift, kısa bir süre önce aşka nokta koydu.

GEÇMİŞİ TAMAMEN SİLDİLER

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, rol aldığı dizi setinde tanıştığı bir güzelle aşk yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Seda Güven de Onur Tuna'yla şiddetli bir kavgaya tutuştu.

Güveni sarsılan güzel oyuncu, ilişkiye nokta koydu. Ayrılık sonrası instagram'da birbirlerini bir süre takip etmeye devam eden ikili, birkaç gün önce ise birbirlerini sildi.