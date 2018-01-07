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Seda Akgül İsyan Etti

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Seda Akgül İsyan Etti
Ünlü sunucu Seda Akgül ve takipçisi arasında Yumurta-Süt-Bal film üçlemesi ile tanınan Semih Kaplanoğlu için atışma yaşandı.Magazin

Sunucu Seda Akgül, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımda takipçisine veryansında bulundu. 

Yumurta-Süt-Bal film üçlemesi ile tanınan yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun öğrencisi olduğunu belirten takipçi, Seda Akgül'e sitemde bulundu. Ünlü yönetmenin öğrencisi "Hocam size yorum yapmış çok şanslısınız ama takip etmiyor oluşunuzu yadırgadım." diyince Seda Akgül, "Yahu sürekli Instagram'da ve kim bana yazdı diye bakmıyorum. Ama hocanızı seviyor ve daha önemlisi anlıyorum. Siz de onu anlasaydınız bu kadar fevri olmazdınız. Belki o zaman sizi de takdir ederdi." dedi. Seda Akgül, takipçisiyle yaşadığı bu atışmanın ardından ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nu Instagram üzerinden takip etmeye başladı.

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