Seda Akgül Hakan Ural'ı Rezil Etti

Seda Akgül, Kanal D’de Hakan Ural’la birlikte sundukları programdan neden ayrıldığını zehir zemberek sözlerle açıkladı.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programına konuk olan Seda Akgül; Hakan Ural hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Programda olmayı ben seçtim. Mecbur kaldığım için seçtim. Aynı çukura ikinci kez düştüğüm için ben suçluyum. B şıkkım olsaydı seçmezdim" ifadelerinde bulunan Seda Akgül, saç renginden, saç şekline kadar her şeyine karışıldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabının da kendisinden alındığını söyleyen Seda Akgül, "Kendi hesabımın şifresini bilmiyordum bazen programdan fotoğraf paylaşıyorlardı" şeklinde konuştu.

Bir güzellik salonu açtığı için kendisine 'tırnakçı' lakabının takıldığını ifade eden Seda Akgül; partneri Hakan Ural'ın uzun tırnak fobisi olduğu için tırnaklarını bile istediği gibi yapamadığını söyledi.

Yayına alkollü gelip gelmediği bile sorgulanan Seda Akgül yaşadıklarını canlı yayında büyük üzüntüyle anlattı...