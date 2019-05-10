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"Seçmen kararını değiştirdi"

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"Seçmen kararını değiştirdi"
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, dün TV5 canlı yayınında 27-30 Nisan tarihleri arasında yaptıkları bir araştırmaya dair bazı bilgiler verdi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul’daki seçmenlere “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” diye sorduklarını ve yüzde 16-17’lik bir kesmin “Değişir” dediğini aktardı.

Kulat, “Bunlar, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmen” ifadesini kullandı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, dün TV5 canlı yayınında 27-30 Nisan tarihleri arasında yaptıkları bir araştırmaya dair bazı bilgiler verdi.

Kulat, söz konusu tarih aralığının Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi yönündeki kararından öncesini kapsadığını vurguladı.

Kulat, anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Cumhur İttifakı’na oy verenlerin sadece yüzde 3’ü MHP’li olduğunu kaydetti. Yani MHP’den ciddi oranda AK Parti’ye oy gelmediğini buradan görmüş olduk.

‘Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna deneklerin yüzde 56’sı ‘Hayır, düşünmüyorum’, yüzde 36’sının ise ‘Evet, düşünüyorum’ cevabını verdi. Yani AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmenin de bir kısmı, hile olmadığını düşünüyor.

‘Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?’ sorusuna deneklerin yüzde 79’u ‘Değişmez’ cevabı verdi. Yüzde 8’i kararsız olduğunu, yüzde 13’ü ise ‘Evet, değişir’ cevabı verdi. Kararsızları dağıttığınızda, yüzde 16-17’lik bir seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen.

Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor.”

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