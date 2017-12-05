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Seçkin Piriler'in Büyük Ayıbı!

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Seçkin Piriler'in Büyük Ayıbı!
Bakırköy Belediyesi’nin, 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla ünlü isimler ile görme engelli milli sporcuları ve ampute futbolcuları arasında gösteri maçı düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ne gerçekleşen etkinliğe Ünlüler Takımı olarak milli futbolculardan Saffet Akyüz, Fatih Akyel, Büyük Savaş (Savaş Demiral), Hakan Saral, Şevket Candar, Benhur Babaoğlu, Hüseyin Cimşir, Oyuncu ve Sunucu Meral Kaplan katıldı. Ayrıca Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Yavuz Karataş, Engin Aksu, Hasan Yıldız, Ertan Güntal, Mehmet Yüksel de destek için sahada bulundular.

Bir başka ünlü davetli olan Seçkin Piriler ise menajeri aracılığıyla gelemeyeceğini açıkladı. Bütün gece bardan bara gezen Piriler çok yorgun olacak ki bu anlamlı etkinliğe katılmayı reddetti. 

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