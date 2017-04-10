SEÇKİN PİRİLER'E NAZAR DEĞDİ

Eşinden boşandıktan sonra podyuma ilk defa çıkan ünlü model Seçkin Piriler'e podyumda nazar değdi. Ünlü model ayağı burkularak düşme tehlikesi geçirirken izleyicilerden büyük alkış alarak moral buldu.

Cefic tarafından yönetilen Carrefoursa Bursa Alışveriş Merkezi, podyumun yıldızlarını Bursalılarla buluşturdu.

Banu Noyan koreografisiyle yapılan Markalar Defilesi'nde podyumun yıldız isimleri Şenay Akay, Seçkin Piriler, Eva Maya, Banu Miray, Irmak Atuk, Gurur Aydoğan ve Hasan Yalnızoğlu'nun yanı sıra birçok model podyuma çıktı.

Eşi Kaan Tangöze'den boşandıktan sonra ilk kez podyuma çıkan ve oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Seçkin Piriler'e nazar değdi.

Podyumda bir kaza atlatan Piriler'in yürürken ayağı takıldı. Ünlü manken, düşmek üzereyken son anda kendini toparlayarak yürümeye devam etti.

Ayağı burkulan Seçkin Piriler'e izleyiciler alkışlarıyla moral verdi.

Seçkin Piriler, basın mensuplarının eski eşi Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural ile ilgili ısrarlı soruları üzerine "İkisinin de adını bile duymak istemiyorum" diyerek nokta koydu.

Ünlü model basın mensuplarına ''Ne olur artık bana bu soruları sormayın, ayrıldık bitti'' belirtti.