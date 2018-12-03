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Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'a koruma kararı!

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Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'a koruma kararı!
Şarkıcı Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan'dan korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Kaplan'ın 2 ay süreyle şiddet mağduru Piriler'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve d

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustosta çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatile çıkmış, Gündoğan’da aynı evde kalan Kaplan ve Piriler’in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı. Evdeki hizmetçinin laf taşıması üzerine çıkan arbedede Kaplan, Piriler'i dövüp yüzünü ve kollarını tırmalamıştı. 

Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre, Seçkin Piriler, 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan'dan korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. 

Piriler, çocuklarının gelişimlerinin etkilenmemesi için Kaplan'dan bugüne kadar şikayetçi olmadığını, ancak buna rağmen Kaplan'ın tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Mahkeme, Kaplan'ın 2 ay süreyle şiddet mağduru Piriler'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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