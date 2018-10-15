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Seçkin Piriler yeni bir aşka yelken mi açtı?

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Seçkin Piriler yeni bir aşka yelken mi açtı?
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in, hayatına yeni birini soktuğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kuruçeşme’deki mekandan bir erkekle çıkarken görüntülenen Piriler, flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşırdı ve mekana geri döndü.

Seçkin Piriler yaşanan kargaşa sonrasında çareyi bir taksiye binmekte kurtuldu. Haberin ardından yaşanan geceyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapma gereği duyan Seçkin Piriler, yaşananların haberde anlatıldığı gibi olmadığını söyleyerek şu metni paylaştı:

 

seckin-piriler-ic(1).jpg

Her yakalandığında inkar eden Seçkin Piriler, çocuklarını evde bırakarak gezmekten geri kalmayan her çıkan haberi yalanlayarak eski eşini çileden çıkardı. 

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