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Seçkin Piriler sinir krizleri geçirdi!

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Seçkin Piriler sinir krizleri geçirdi!
Seçkin Piriler'in eski eşi Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın evlilik tarihlerini açıklamasından sonra Seçkin Piriler sinir krizleri geçirdi.

İki çocuğunun babası olan Kaan Tangöze ile 2016'da ayrılan Seçkin Piriler, uzun süreden beri Kıvılcım Ural'la aşk yaşayan Kaan'ın bir gün eve döneceğini hep tahmin eden, bir barışık ve bır dargın giden ilişkinin biteceğini inanan Seçkin Piriler evlilik tarihini öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Piriler, "Çocuklarımın babasıydı, gönül ilişkisiydi biter dedim. Her zaman evime giren, çıkan biriydi. Umutla bekledim ama olmadı. Mutlu olsun. demesine rağmen yakın dostları Piriler'in sinir krizleri geçirdiğini doğruladı.

Yaklaşık 9 yıldır birlikte olduğu, bu yüzden ayrılan ünlü çift 5 aylık hamile olan sevgilisiyle 24 Kasım Cumartesi günü evlenme tarihi aldılar.

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