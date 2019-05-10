Seçkin Piriler isyan etti!

Eski model Seçkin Piriler şiddet gördüğünü iddia ettiği eski eşi Kaan Tangöze'nin avukatı tarafından yapılan açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Piriler ve Tangöze geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelmiş ve beklenmedik olaylar yaşanmıştı.

Seçkin Piriler bu buluşma sırasında eski eşi Kaan Tangöze tarafından şiddet gördüğünü iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Tangöze de eski eşinden gelen bu suçlamalar sonrasında harekete geçmiş ve avukatı aracılığıyla asıl şiddet uygulayan kişinin eski eşi Seçkin Piriler olduğunu söyleyerek, onu çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Aile Bakanlığı’na şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seçkin Piriler yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından uzunca bir paylaşımda bulundu ve kadın olmanın tüm suçlamaların yapılması için yeterli olduğunu söyledi.

İşte Piriler’in o paylaşımı: